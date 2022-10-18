В Калуге троллейбусы №8 отменят на время реконструкции Синих мостов

Во время предстоящей реконструкции Синих мостов в Калуге не будут ходить троллейбусы №8. В понедельник, 17 октября, на планерке в городской управе об этом рассказал руководитель управления капитального строительства Виталий Леонов.

Троллейбусы собираются заменить автобусами. Именно на них будут добираться до центра и обратно жители Ольговки.

Городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что реконструкция Синих мостов начнется в начале ноября.

Напомним, стоимость первого этапа – около 740 миллионов рублей. Подрядчик был выбран в конце сентября. Ожидается, что первом делом возведут параллельный путепровод. Все работы займут примерно 16 месяцев.

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