В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 50 189 нарушений
За неделю, с 7 по 13 октября, в Калужской области камеры зафиксировали 50 189 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 30 758.
8698 человек не пристегнулись ремнями.
8498 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
1029 водителей выехали на встречную полосу.
736 калужан не пропустили пешеходов.
454 – припарковался в запрещенном месте.
16 автомобилистов двигались по обочине.
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