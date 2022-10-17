В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 50 189 нарушений

За неделю, с 7 по 13 октября, в Калужской области камеры зафиксировали 50 189 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 30 758.

8698 человек не пристегнулись ремнями.

8498 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

1029 водителей выехали на встречную полосу.

736 калужан не пропустили пешеходов.

454 – припарковался в запрещенном месте.

16 автомобилистов двигались по обочине.

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