Калуга вошла в список городов для бюджетных путешествий

На этой неделе аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру опубликовал рейтинг городов, куда можно совершить самое бюджетное путешествие. В список попала и Калуга.

Чтобы составить топ, специалисты проанализировали данные по билетам с датами поездки с 15 октября по 30 ноября этого года. В рейтинг маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга попали те направления, где средний чек на электричку или поезд не превышает 1 тысячу рублей за билет в один конец.

Таким образом жителям столицы были предложены 15 вариантов бюджетных путешествий. Самый дешевый билет им обойдется в 386 рублей – в Переславль-Залесский. Далее идет Калуга, доехать до которой москвичи смогут за 696 рублей. Тройку бюджетных путешествий замыкает Тула - 783 рубля. Далее идут Ростов Великий (874 рубля), Рязань (918 рублей), Ярославль (954 рубля), Брянск (989 рублей).

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