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В Калуге отложили транспортную реформу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2022 12:40 1 964
В Калуге отложили транспортную реформу

На этой неделе городские власти Калуги сообщили об увеличении количества автобусов на маршруте №29. Это порадовало отдельных калужан, однако вопросы остаются у пассажиров из других районов. В том числе и Правобережья.

Осенью 2020 года в Калуге стартовала транспортная реформа. Маршруты северного направления отдали «Управлению Калужского троллейбуса». В то же году власти заявляли, что дальше займутся автобусами на Правый берег. Однако прошло уже два года, а действий никаких не наблюдается. Вот и на этой неделе в городской администрации очень расплывчато обозначили сроки.

- В 2023-2024 годах планируется оптимизация маршрутной сети района Правобережья, - пояснили нам в горуправе. - В рамках проводимой оптимизации будут пересмотрены схемы и графики движения муниципальных маршрутов, а также планируется обновление подвижного состава, при условии привлечения достаточного финансирования.

Пункт про наличие достаточного финансирования видится основным. Ведь про это же чиновники говорят. Когда комментируют перспективы транспорта в Турынино. Там сроки еще более отдаленные:

- В 2024-2025 годах планируется проведение оптимизации маршрутной сети в направлении мкр. Турынино. В планах замена транспорта малой вместимости на транспорт средней и большой вместимости, что улучшит транспортное обслуживание этого микрорайона. Но проведение мероприятий будет зависеть от финансирования.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2022 12:40 1 964
Тэги: авто транспорт
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