В Калуге ГИБДД начала дополнительные проверки на дорогах

В Калуге сотрудники ГИБДД с 14 по 17 октября проводят профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».

На дорогах увеличится количество патрулей.

Такая же акция запланирована на 27 октября.

С января по сентябрь на территории Калуги задержали 736 водителей, которые ехали пьяными. В 15 ДТП с нетрезвыми автомобилистами один человек погиб, 21 пострадал.

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