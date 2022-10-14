На двух улицах Калуги ограничат скорость до 20 км/ч

На двух улицах Калуги установят знаки «Жилая зона». После этого автомобилям там нельзя будет двигаться быстрее 20 км/ч, сообщил в пятницу, 14 октября, городской голова Дмитрий Денисов.

Речь идет о переулке Луначарского, соединяющем улицы Салтыкова-Щедрина и Знаменскую, а также улицу Коммунальную у школы №25.

Ранее, напомним, стало известно об ограничениях для автомобилистов на улице Набережной.

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