В Калуге на улице Набережной установят светофор и ограничат скорость

Улицу Набережную в Калуге ждут преобразования. Об ограничениях для автомобилистов в пятницу, 14 октября, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Пешеходный переход в районе 2-го Берендяковского переулка дополнят светофором с кнопкой вызова для пешеходов.

Скорость движения на Набережной будет ограничена 50 км/ч. За машинами будут следить камеры фиксации нарушений.

- Такие изменения должны не только повысить безопасность пешеходов, которых после первого этапа благоустройства набережной Оки стало больше на этой улице, но и укрепить связь с центром города – через Березуйский овраг, - пояснил Дмитрий Денисов.

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