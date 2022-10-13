В Калуге заасфальтировали часть улицы Набережной

В Калуге поменяли асфальт на участке улицы Набережной, ведущем к улице Подвойского. В четверг, 13 октября, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Как пояснили дорожники, там наблюдались сильные разрушения.

Дорога используется как альтернатива пути через Старый Торг и улицу Кутузова.

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