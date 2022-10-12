В Калуге заменили пять светофоров

К 12 октября в Калуге полностью заменили пять светофоров на Правобережье. Об этом в среду сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения (ЦБДД).

Работы проведены на:

Тульское шоссе - ул. Генерала Попова;

ул. Генерала Попова, 9 (библиотека);

ул. Генерала Попова - пр. 3-й Академический;

ул. Генерала Попова, 16;

ул. Гагарина – ул. Королева.

- Установлены светодиодные светофоры нового поколения, - пояснили в ЦБДД. - Они обладают не только повышенной стойкостью к климатическому воздействию и агрессивной среде автодорог, высокой излучающей способностью, уменьшенной потребляемой мощностью, увеличенным сроком эксплуатации, защитой от микросекундных импульсных помех большой мощности, но и протоколом передачи данных RS-485, который позволяет перейти в режим координированного управления, диспетчерский режим, сетевой, а также локальный адаптивный режим управления транспортными и пешеходными потоками.

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