В Калуге заменили пять светофоров
К 12 октября в Калуге полностью заменили пять светофоров на Правобережье. Об этом в среду сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения (ЦБДД).
Работы проведены на:
- Тульское шоссе - ул. Генерала Попова;
- ул. Генерала Попова, 9 (библиотека);
- ул. Генерала Попова - пр. 3-й Академический;
- ул. Генерала Попова, 16;
- ул. Гагарина – ул. Королева.
- Установлены светодиодные светофоры нового поколения, - пояснили в ЦБДД. - Они обладают не только повышенной стойкостью к климатическому воздействию и агрессивной среде автодорог, высокой излучающей способностью, уменьшенной потребляемой мощностью, увеличенным сроком эксплуатации, защитой от микросекундных импульсных помех большой мощности, но и протоколом передачи данных RS-485, который позволяет перейти в режим координированного управления, диспетчерский режим, сетевой, а также локальный адаптивный режим управления транспортными и пешеходными потоками.
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