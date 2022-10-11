Житель Калуги выплатил 4 миллиона рублей, чтобы вернуть арестованный «БМВ»

В Калуге приставы арестовали у должника автомобиль BMW X5, сообщили во вторник, 11 октября, в региональном управлении ФССП.

Мужчина накопил долг в 3,7 миллиона рублей. Он должен был отдать деньги другим жителям города, банку, а также оплатить дорожные штрафы. Кроме того, нарушителя обязали выплатить исполнительный сбор в 250 тысяч рублей.

Автомобиль калужанина арестовали во дворе в центре города. И спустя несколько дней он полностью погасил долг.

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