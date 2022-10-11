В Калуге увеличили количество автобусов на маршруте №29

В Калуге с 34 до 37 увеличено количество автобусов, которые ездят по маршруту №29 «Калуга I - Кошелев». Об этом сообщил 10 октября начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко.

По его словам, в час пик интервал движения автобусов составляет две минуты.

В то же время пассажиры продолжают жаловаться, что водители не принимают оплату картами, хотя имеют терминалы.

Власти просят обо всех таких случаях сообщать в Центральную диспетчерскую службу по телефону 8(800)450-10-02.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.