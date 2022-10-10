В Калуге состоялась приемка двух отремонтированных улиц

Приняты работы по ремонту улиц Баррикад и 8 Марта. В составе комиссии качество ремонта оценили депутаты Городской Думы

Специалисты уложили новый асфальт, установили бортовые камни, обустроили стоянки и съезды, заменили люки на проезжей части и тротуарах, уложили тротуарную плитку.

Объекты были приняты без замечаний, подрядчик выполнил работы должным образом.

Жители одного из домов обратились к депутатам с просьбой об установке лежачих полицейских, так как по отремонтированному дорожному полотну машины стали ехать с повышенной скоростью. Подрядчик заверил, что в ближайшее время будут установлены три элемента принудительного снижения скорости транспортных средств. Лежачие полицейские уже закуплены.

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