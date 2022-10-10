В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 27 406 нарушений
За неделю, с 30 сентября по 6 октября, в Калужской области камеры зафиксировали 27 406 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 10 818.
8768 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
6146 человек не пристегнулись ремнями.
639 калужан не пропустили пешеходов.
538 – припарковался в запрещенном месте.
475 водителей выехали на встречную полосу.
22 автомобилиста двигались по обочине.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!