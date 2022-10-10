В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 27 406 нарушений

За неделю, с 30 сентября по 6 октября, в Калужской области камеры зафиксировали 27 406 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 10 818.

8768 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

6146 человек не пристегнулись ремнями.

639 калужан не пропустили пешеходов.

538 – припарковался в запрещенном месте.

475 водителей выехали на встречную полосу.

22 автомобилиста двигались по обочине.

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