Калужанин начал сбор подписей за запрет громкой музыки в автомобилях

Вечером в пятницу, 7 октября, предложение калужанина Сергея Фадеева было опубликовано на правительственном ресурсе «Российская общественная инициатива» (РОИ). Наш земляк создал петицию о запрете громкой музыки в автомобилях.

Оставить свою подпись в поддержку этой инициативы можно в течение года – до 8 октября 2023 года. Если она наберет 100 тысяч голосов, соответствующий законопроект рассмотрят на федеральном уровне.

Что же предлагает Фадеев? По его мнению, нужно законодательно ограничить допустимый уровень звука в автомобильных звуковоспроизводящих устройствах.

- Сегодня можно ездить по улицам даже в ночное время в машине, из которой раздаются дикие звуки музыки, идет сильнейшая вибрация от сабвуфера, - написал житель Калуги. - Это, во-первых, создает дискомфорт нормальным людям, а полиция мер не принимает, ссылаясь на отсутствие норматива в законах. Во-вторых, это создает угрозу безопасности дорожного движения, так как грохочущая музыка заглушает звуковые сигналы экстренных служб - скорой помощи, полиции, пожарной охраны, а также заглушает звуковые сигналы других автомобилей.

По мнению Фадеева, нужно ограничить уровень звука таким образом, чтобы он не был слышен за пределами автомобиля.

- Составом правонарушения может стать не только сам факт громкой музыки (в ночное время - отягчающее обстоятельство), но и установка не предусмотренных конструкцией автомобиля дополнительных звукоусиливающих устройств, - уверен наш земляк. - В технических требованиях к производимым в нашей стране и ввозимым из-за рубежа автомобилям необходимо предусмотреть указанные выше ограничения.

Принятие подобного закона позволит убрать с улиц автомобили с дикими звуками и вибрацией, которые мешают нормальным людям, считает Фадеев.

На момент публикации новости свои подписи за инициативу Фадеева поставили пять человек.

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