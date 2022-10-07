В Калуге участок улицы Московской перекроют на три дня

С 9:00 воскресенья, 9 октября, до 21:00 вторника, 11 октября, в Калуге будет закрыто движение на участке улицы Московской от разворотного кольца общественного транспорта до улицы Светлой. Об этом сообщили в городской управе.

Причиной называются работы в рамках реконструкции северного въезда в город.

В этот период автобусы №64(л), 91(л), 94(л), 98(л) будут объезжать закрытый участок по переулку Дальнему и улице Дальней.

- При движении из города транспорт данных маршрутов будет осуществлять заезд на остановочные пункты «Универмаг» и «мкр. Северный», - заявили в горуправе.

Калужских водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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