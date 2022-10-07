Калуга рассчитывает получить федеральные деньги на закупку новых троллейбусов

Калуга собирается за федеральный счет обновлять парк городского общественного электротранспорта. В пятницу, 7 октября, об этом рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

Накануне он побывал в Москве на парламентских слушаниях, где обсуждалась соответствующая тема.

- Принято решение о разработке отдельной государственной программы, - рассказал Денисов. - Планируется, что части регионов будет оказана господдержка по обновлению подвижного состава, модернизации инфраструктуры и работы электротранспорта.

По словам главы администрации, Калуга будет подавать заявку на участие в этой программе.

Новые троллейбусы в Калуге не закупались уже около 10 лет. В последние годы в областной центр привозили лишь электротранспорт, списанный в Москве.

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