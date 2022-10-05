Водителей в Калуге напугали новые камеры

Пять камер установили в Калуге на разных улицах, однако они не фиксируют нарушения ПДД. Об этом сообщили 5 октября в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Камеры появились в следующих местах:

Перекресток Тульского шоссе и ул. Генерала Попова,

Ул. Генерала Попова, 9 (библиотека),

Перекресток ул. Генерала Попова и пр. 3-й Академический,

Ул. Генерала Попова, 16,

Перекресток ул. Гагарина и ул. Королёва.

Камеры предназначены для видеонаблюдения. Ранее в соцсетях появились предположения, что нарушителей начали ловить во всех этих местах.

В то же время дорожники призывают соблюдать водителей правила на всех участках.

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