Водителей в Калуге напугали новые камеры
Пять камер установили в Калуге на разных улицах, однако они не фиксируют нарушения ПДД. Об этом сообщили 5 октября в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Камеры появились в следующих местах:
- Перекресток Тульского шоссе и ул. Генерала Попова,
- Ул. Генерала Попова, 9 (библиотека),
- Перекресток ул. Генерала Попова и пр. 3-й Академический,
- Ул. Генерала Попова, 16,
- Перекресток ул. Гагарина и ул. Королёва.
Камеры предназначены для видеонаблюдения. Ранее в соцсетях появились предположения, что нарушителей начали ловить во всех этих местах.
В то же время дорожники призывают соблюдать водителей правила на всех участках.
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