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В Калуге собираются эвакуировать семь брошенных автомобилей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.10.2022 16:46 0 644
В Калуге собираются эвакуировать семь брошенных автомобилей

В четверг, 13 октября, с 10:00 до 13:00 в Калуге пройдет осмотр брошенных автомобилей. Этот транспорт собираются эвакуировать с улиц, сообщили в городской управе.

Владельцев призывают присутствовать при осмотре или самостоятельно убрать машины.

  • ул. Телевизионная, 24, «Нива Шевроле» белого цвета, К260ВН40,
  • ул. Пригородная, 29, ГАЗ 3110 серого цвета, А908КТ40,
  • ул. Солнечный бульвар, 4 к.1, «Тойота» синего цвета, А304ВТ40,
  • ул. Тульская, 84, ВАЗ 2107 синего цвета, Е988ХО40,
  • ул. Кирова, 39, ВАЗ 2112 серого цвета, Р565СА71,
  • ул. Кирова, 43, «Шевроле Авео» серого цвета, К864ОТ40,
  • ул. Хрустальная, 44 к.3, «Хёндай Верна» темно-красного цвета, без номера.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.10.2022 16:46 0 644
Тэги: авто
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