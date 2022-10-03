В Калуге собираются эвакуировать семь брошенных автомобилей

В четверг, 13 октября, с 10:00 до 13:00 в Калуге пройдет осмотр брошенных автомобилей. Этот транспорт собираются эвакуировать с улиц, сообщили в городской управе.

Владельцев призывают присутствовать при осмотре или самостоятельно убрать машины.

ул. Телевизионная, 24, «Нива Шевроле» белого цвета, К260ВН40,

ул. Пригородная, 29, ГАЗ 3110 серого цвета, А908КТ40,

ул. Солнечный бульвар, 4 к.1, «Тойота» синего цвета, А304ВТ40,

ул. Тульская, 84, ВАЗ 2107 синего цвета, Е988ХО40,

ул. Кирова, 39, ВАЗ 2112 серого цвета, Р565СА71,

ул. Кирова, 43, «Шевроле Авео» серого цвета, К864ОТ40,

ул. Хрустальная, 44 к.3, «Хёндай Верна» темно-красного цвета, без номера.

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