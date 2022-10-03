В Калуге собираются эвакуировать семь брошенных автомобилей
В четверг, 13 октября, с 10:00 до 13:00 в Калуге пройдет осмотр брошенных автомобилей. Этот транспорт собираются эвакуировать с улиц, сообщили в городской управе.
Владельцев призывают присутствовать при осмотре или самостоятельно убрать машины.
- ул. Телевизионная, 24, «Нива Шевроле» белого цвета, К260ВН40,
- ул. Пригородная, 29, ГАЗ 3110 серого цвета, А908КТ40,
- ул. Солнечный бульвар, 4 к.1, «Тойота» синего цвета, А304ВТ40,
- ул. Тульская, 84, ВАЗ 2107 синего цвета, Е988ХО40,
- ул. Кирова, 39, ВАЗ 2112 серого цвета, Р565СА71,
- ул. Кирова, 43, «Шевроле Авео» серого цвета, К864ОТ40,
- ул. Хрустальная, 44 к.3, «Хёндай Верна» темно-красного цвета, без номера.
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