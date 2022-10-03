В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 47 158 нарушений
За неделю, с 23 по 29 сентября, в Калужской области камеры зафиксировали 47 158 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 30 850.
10 149 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
5225 человек не пристегнулись ремнями.
378 водителей выехали на встречную полосу.
291 – припарковался в запрещенном месте.
258 калужан не пропустили пешеходов.
Семь автомобилистов двигались по обочине.
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