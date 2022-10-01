В Калуге задержали пьяного водителя мопеда, лишенного прав

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области в субботу, 1 сентября, во время несения службы сотрудники ДПС вечером остановили 39-летнего водителя мопеда, который ехал по встречке.

Подойдя к нему, инспектор сразу почувствовал запах алкоголя и предложил водителю пройти медицинское освидетельствование, от чего тот отказался. Полицейские проверили по базе данных документы гражданина и оказалось, что ранее мужчина был лишен водительских прав на один год и семь месяцев. Тем не менее, он все равно сел за руль, к тому же будучи пьяным.

В итоге мопед изъяли и отвезли на штрафстоянку, а материалы направили в отдел полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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