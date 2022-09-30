В Калуге запретят стоянку в переулке Кирова

В переулке Кирова в Калуге, соединяющем одноименную улицу и улицу Суворова, появятся знаки, запрещающие стоянку. Соответствующее решение принято 30 сентября на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили в управлении городского хозяйства.

С одной стороны там нельзя будет оставлять машины по четным дням, с другой – по нечетным.

Нарушителям грозит эвакуация.

Также на комиссии решили обустроить искусственные неровности на улице 8 Марта.

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