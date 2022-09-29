На северном въезде в Калугу собираются снимать асфальт над газовой трубой

В Калуге продолжается реконструкция северного въезда в город. О ходе работ в четверг, 29 сентября, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

- Впереди важный этап – выход на площадку газовиков, - пояснил он. - Обратил внимание на необходимость ответственного и осмотрительного подхода к работам. Верхний слой дорожного полотна будет сниматься фактически над старой газовой трубой. Процесс осложняется тем, что труба петляет, у неё нет чёткого направления, поэтому на определённых участках дороги специалисты рекомендуют укрепить грунт.

Также он сообщил, что есть претензии к подрядчику, занимающемуся обустройством системы водоотведения.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.