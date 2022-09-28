В Калуге назвали места установки пяти новых дорожных камер
В 2023 году в Калуге планируется установить еще пять комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом 28 сентября сообщили в региональном центре безопасности дорожного движения.
Камеры появятся в следующих местах
- Перекресток улиц Московской и Карла Либкнехта,
- Перекресток улиц Ленина и Дзержинского,
- Перекресток улиц Плеханова и Суворова,
- Перекресток улицы Луначарского и переулка Воскресенского,
- Улица Московская в районе дома №293.
Первые три камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный, пересечение стоп-линии и непристегнутый ремень.
Комплекс на улице Луначарского будет следить за тем, пропускают ли водители пешеходов, пристегиваются ли ремнями и превышают ли скорость.
На Московской камеры зафиксируют следующие нарушения: превышение скорости, непристегнутый ремень, выезд на встречную полосу.
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