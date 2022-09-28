В Калуге назвали места установки пяти новых дорожных камер

В 2023 году в Калуге планируется установить еще пять комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом 28 сентября сообщили в региональном центре безопасности дорожного движения.

Камеры появятся в следующих местах

Перекресток улиц Московской и Карла Либкнехта,

Перекресток улиц Ленина и Дзержинского,

Перекресток улиц Плеханова и Суворова,

Перекресток улицы Луначарского и переулка Воскресенского,

Улица Московская в районе дома №293.

Первые три камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный, пересечение стоп-линии и непристегнутый ремень.

Комплекс на улице Луначарского будет следить за тем, пропускают ли водители пешеходов, пристегиваются ли ремнями и превышают ли скорость.

На Московской камеры зафиксируют следующие нарушения: превышение скорости, непристегнутый ремень, выезд на встречную полосу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.