В Калуге ремонт двух улиц продлится до ноября

В Калуге пока не завершен ремонт трех улиц, работы на которых ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В понедельник, 26 сентября, на планерке в городской управе об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко.

По его словам, ближе всего к финишу подрядчик на улицу 8 Марта. Она готова на 90%.

А вот улицу Привокзальную и одноименную площадь будут ремонтировать до ноября. Сейчас готовность там составляет около 40%.

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