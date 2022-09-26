В Калуге выбрали подрядчика для реконструкции Синих мостов

В Калуге подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для начала реконструкции Синих мостов. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Первым этапом реконструкции путепровода с подходами по улицам Тарутинской и Глаголева на участке от переулка Малинники до светофора на улице Глаголева будет заниматься фирма из Самары.

Начальная стоимость контракта составляла 831 миллион рублей, однако в ходе торгов она снизилась до 740 миллионов.

Согласно контракту, работы должны начаться 10 октября и завершиться до 31 декабря 2023 года.

Единственная загвоздка – жалоба, которую подал еще один участник торгов в антимонопольную службу. Ее рассмотрение запланировано на 28 сентября. Только после этого можно будет точно сказать, что Синими мостами займутся самарцы. Либо аукцион объявят повторно.

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