В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 40 763 нарушения
За неделю, с 16 по 22 сентября, в Калужской области камеры зафиксировали 40 763 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 34 449.
3713 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
1271 человек не пристегнулся ремнями.
623 калужанина не пропустили пешеходов.
397 водителей выехали на встречную полосу.
281 – припарковался в запрещенном месте.
29 автомобилистов двигались по обочине.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!