В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 40 763 нарушения

За неделю, с 16 по 22 сентября, в Калужской области камеры зафиксировали 40 763 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 34 449.

3713 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

1271 человек не пристегнулся ремнями.

623 калужанина не пропустили пешеходов.

397 водителей выехали на встречную полосу.

281 – припарковался в запрещенном месте.

29 автомобилистов двигались по обочине.

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