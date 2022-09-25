На улице Гагарина в Калуге «Газель» сбила пешехода

Утром в воскресенье, 25 сентября, в Калуге произошло очередное ДТП с участием пешехода.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области, на улице Гагарина водитель «Газели» наехал на человека. В результате аварии пешеход получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

На месте происшествия работали спасатели и наряд ГИБДД, всего – девять человек и три спецмашины.

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