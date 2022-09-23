В Калуге организовали новую автобусную остановку на улице Минской
На улице Минской в Калуге появилась новая автобусная остановка у дома №43. В пятницу, 23 сентября, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Там пояснили, что остановка обустроена по просьбе жителей микрорайона Веснушки.
На ней будет забирать пассажиров автобус №25 «скв. Медицинских сестер – д. Шопино» при движении в сторону центра Калуги.
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