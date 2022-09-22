В Калуге автомобилистов призвали не выезжать на встречную полосу на Северном обходе

После открытия на прошлой неделе движения по Северному обходу в Калуге изменилась схема проезда развязки на пересечении с дорогой Анненки - Силикатный - Крутицы. Но многие автомобилисты продолжают ездить, нарушая требования знаков и оказываясь на встречной полосе.

- Часть автомобилистов продолжает двигаться по привычному маршруту при движении в сторону микрорайона Анненки со стороны микрорайона Силикатный, - сообщили в четверг, 22 сентября, в управлении городского хозяйства. - Данные действия создают аварийную ситуацию и могут привести к дорожно-транспортным происшествиям с непоправимыми последствиями.

Водителей просят соблюдать требования новых знаков.

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