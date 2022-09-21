Стоимость авиабилетов из Калуги в Ереван взлетела до 72 600 рублей

В среду, 21 сентября, в России существенно вырос спрос на авиабилеты в безвизовые страны. По данным агрегаторов, прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван и Баку полностью выкуплены. Федеральные СМИ связывают это с объявлением частичной мобилизации.

Нет возможности улететь в Ереван в ближайшую пятницу и из Калуги. Билеты на единственный рейс в неделю раскуплены.

На следующую пятницу, 30 сентября, по данным официального сайта перевозчика, остались билеты по 72 600 рублей за человека в одну сторону.

В ноябре улететь из Калуги в Ереван можно будет за 10 тысяч рублей.

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