В Калуге запустят школьный автобус в деревню Большая Каменка

В Калуге до конца нынешней недели планируется запустить маршрут школьного автобуса в деревню Большая Каменка. Об этом сообщил 20 сентября городской голова Дмитрий Денисов.

Как объяснил чиновник, открытие маршрута стало возможным после запуска движения по Северному обходу.

Администрация уже подала необходимую заявку, в ближайшее время ее должны одобрить.

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