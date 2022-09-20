В Калуге вновь увеличат количество транспорта на автобусном маршруте №29
Для маршрута №29 «Калуга 1 - Кошелев» закупят три новых автобуса. Во вторник, 20 сентября, об этом сообщили в городской управе.
Жители Правобережья жалуются на переполненные маршрутки. Поэтому власти договорились с частным перевозчиком о закупке дополнительного транспорта.
Ранее на этом маршруте увеличивали количество автобусов в июне нынешнего года.
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