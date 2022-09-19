В Калуге дерево упало на проезжую часть улицы Клюквина

В понедельник, 19 сентября, в Калуге из-за сильного ветра падают деревья.

Мы уже рассказывали, что один такой случай произошел на улице Степана Разина. Также наш читатель Сергей прислал фото с улицы Клюквина.

Там дерево упало недалеко от перекрестка с улицей молодежной. Движение в сторону Грабцевского шоссе перекрыто.

По данным МЧС, сильные порывы ветра ожидаются в Калуге и 20 сентября.

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