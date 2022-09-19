Главная Новости Авто и транспорт
Бренд года-2022. Голосование Афиша История Калуги Статьи

В Калуге собираются эвакуировать с улиц девять автомобилей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.09.2022 16:14 0 1047
В Калуге собираются эвакуировать с улиц девять автомобилей

В четверг, 22 сентября, в Калуге пройдет осмотр девяти брошенных автомобилей. Об этом сообщили в городской управе.

Владельцев просят присутствовать на мероприятии, которое запланировано с 10:00 до 13:00. Машины собираются эвакуировать.

  • ул. Тарутинская, 227, «Нива» синего цвета, без номера,
  • ул. Льва Толстого, 3а, ГАЗ серебристого цвета, Е616РВ40,
  • ул. Фомушина, 26, «Газель» серого цвета, К429ВС40,
  • ул. Фомушина, 26, неустановленной марки серого цвета, Е871КС66,
  • ул. 65 лет Победы, 41, корпус 1, «Киа Соренто» темно-серого цвета, О618ТС40,
  • ул. Плеханова, 3, «Рено» вишневого цвета, Н377СХ40,
  • ул. Тульская, 88/36, «Хендай Санта Фе» синего цвета, У021ВХ199,
  • ул. Тульская, 84, «Ситроен» синего цвета, Н698ОУ40,
  • ул. Вооруженного Восстания, 5, «Нива» фиолетового цвета, Н779УС40.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.09.2022 16:14 0 1047
Тэги: авто
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
ТОП бизнес-карт 2022, выбираем лучший банк
Этапы кредитования
Варианты хранения охотничьего оружия. Оружейные сейфы.

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru