В Калуге собираются эвакуировать с улиц девять автомобилей

В четверг, 22 сентября, в Калуге пройдет осмотр девяти брошенных автомобилей. Об этом сообщили в городской управе.

Владельцев просят присутствовать на мероприятии, которое запланировано с 10:00 до 13:00. Машины собираются эвакуировать.

ул. Тарутинская, 227, «Нива» синего цвета, без номера,

ул. Льва Толстого, 3а, ГАЗ серебристого цвета, Е616РВ40,

ул. Фомушина, 26, «Газель» серого цвета, К429ВС40,

ул. Фомушина, 26, неустановленной марки серого цвета, Е871КС66,

ул. 65 лет Победы, 41, корпус 1, «Киа Соренто» темно-серого цвета, О618ТС40,

ул. Плеханова, 3, «Рено» вишневого цвета, Н377СХ40,

ул. Тульская, 88/36, «Хендай Санта Фе» синего цвета, У021ВХ199,

ул. Тульская, 84, «Ситроен» синего цвета, Н698ОУ40,

ул. Вооруженного Восстания, 5, «Нива» фиолетового цвета, Н779УС40.

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