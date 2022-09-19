В Калуге собираются эвакуировать с улиц девять автомобилей
В четверг, 22 сентября, в Калуге пройдет осмотр девяти брошенных автомобилей. Об этом сообщили в городской управе.
Владельцев просят присутствовать на мероприятии, которое запланировано с 10:00 до 13:00. Машины собираются эвакуировать.
- ул. Тарутинская, 227, «Нива» синего цвета, без номера,
- ул. Льва Толстого, 3а, ГАЗ серебристого цвета, Е616РВ40,
- ул. Фомушина, 26, «Газель» серого цвета, К429ВС40,
- ул. Фомушина, 26, неустановленной марки серого цвета, Е871КС66,
- ул. 65 лет Победы, 41, корпус 1, «Киа Соренто» темно-серого цвета, О618ТС40,
- ул. Плеханова, 3, «Рено» вишневого цвета, Н377СХ40,
- ул. Тульская, 88/36, «Хендай Санта Фе» синего цвета, У021ВХ199,
- ул. Тульская, 84, «Ситроен» синего цвета, Н698ОУ40,
- ул. Вооруженного Восстания, 5, «Нива» фиолетового цвета, Н779УС40.
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