В Калуге упавшее дерево перекрыло движение на улице Степана Разина
Днем в понедельник, 19 сентября, на улице Степана Разина в Калуге на участке между улицами Никитина и Салтыкова-Щедрина упало дерево.
Ствол перекрыл движение в сторону Салтыкова-Щедрина.
В понедельник в Калужской области наблюдаются сильные порывы ветра – до 25 м/с.
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