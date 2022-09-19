В Калуге упавшее дерево перекрыло движение на улице Степана Разина

Днем в понедельник, 19 сентября, на улице Степана Разина в Калуге на участке между улицами Никитина и Салтыкова-Щедрина упало дерево.

Ствол перекрыл движение в сторону Салтыкова-Щедрина.

В понедельник в Калужской области наблюдаются сильные порывы ветра – до 25 м/с.

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