В Калуге водитель заплатит 500 тысяч рублей женщине, которую сбил на переходе
В Калуге районный суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда женщине, которую в октябре прошлого года сбили на пешеходном переходе. Об этом сообщили в понедельник, 19 сентября, в прокуратуре региона.
Водителя, который был виновником ДТП, обязали выплатить 56-летней женщине 500 тысяч рублей.
У пострадавшей зафиксировали тяжелые травмы.
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