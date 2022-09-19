В Калужской области построят пять новых дорог

В понедельник, 19 сентября, на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Калужской области Владислав Шапша, обсудили планы на ближайшие три года. В частности, речь шла о строительстве дорог.

В 2023 году при условии представления субсидии из федерального бюджета планируется построить две дороги общей протяженностью 5,3 километра по трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе.

В 2024 году должна появиться асфальтированная дорога в 8,8 километра Ферзиково-Сугоново-Захарово в Ферзиковском и Малоярославецком районах.

В 2025 году протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием Калужской области увеличится на 23 километра за счет строительства объездной автомобильной дороги поселка Детчино в Малоярославецком районе протяженностью 20 километров и обхода села Сокольники в Малоярославецком районе протяженностью 3 километра.

Названные дороги включены в прогноз социально-экономического развития Калужской области на 2023-2025 годы.

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