В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 39 209 нарушений

За неделю, со 9 по 15 сентября, в Калужской области камеры зафиксировали 39 209 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 32 849.

3668 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

1139 человек не пристегнулись ремнями.

597 – припарковались в запрещенном месте.

594 калужанина не пропустили пешеходов.

336 водителей выехали на встречную полосу.

26 автомобилистов двигались по обочине.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.