В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 39 209 нарушений
За неделю, со 9 по 15 сентября, в Калужской области камеры зафиксировали 39 209 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 32 849.
3668 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
1139 человек не пристегнулись ремнями.
597 – припарковались в запрещенном месте.
594 калужанина не пропустили пешеходов.
336 водителей выехали на встречную полосу.
26 автомобилистов двигались по обочине.
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