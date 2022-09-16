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В Калуге торжественно открыли Северный обход

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 16.09.2022 16:19 0 288
В Калуге торжественно открыли Северный обход

В пятницу, 16 сентября, в Калуге состоялось торжественное открытие Северного обхода. Дорогу от Анненок до Жерело приехали открывать губернатор Владислав Шапша, вице-премьер Марат Хуснуллин, сенатор Анатолий Артамонов и первый заместитель министра транспорта России Андрей Костюк.

- Несмотря на пандемию, санкции 22-километровый участок Анненки - Жерело мы сдаем в эксплуатацию на пять месяцев раньше графика, - заявил губернатор Владислав Шапша. - Благодаря постоянной поддержке правительства России. Благодаря ответственному труду большой команды инженеров, проектировщиков, строителей, дорожников.

Он напомнил, что строительство Калужской кольцевой дороги началось более 20 лет назад. 

- И сегодня ни у кого нет сомнений: она открывает большие возможности и для нашего региона, и всей центральной части страны, - отметил глава региона. - Для привлечения инвестиций, развития жилищного строительства, более удобной логистики. Калужская кольцевая дорога обеспечивает поперечный транзитный коридор с тремя федеральными трассами. И, конечно, это комфорт для жителей областного центра. Дорога позволит разгрузить Калугу от транзитного транспорта, обеспечит удобное транспортное сообщение между микрорайонами города.

По словам Шапши, кольцевая дорога открывает новые перспективы для развития Калужской области на десятилетия вперед.

Для всех автомобилистов дорога будет октрыта с 17 сентября.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 16.09.2022 16:19 0 288
Тэги: область
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