В Калуге улицу Кирова перекроют 17 сентября, общественный транспорт изменит маршруты

В пятницу городская управа Калуги напомнила о перекрытии улицы Кирова, которое запланировано на 17 сентября. Там пройдет традиционный «Кросс нации».

Проехать по Кирова с 9:00 до 14:00 нельзя будет на участке от улицы Московской до улицы Рылеева, включая перекресток Кирова-Рылеева.

- Пассажирский транспорт будет осуществлять движение в объезд закрываемого участка по улицам Огарева, Рылеева, Суворова, Большевиков в сторону площади Мира, по улицам Плеханова, Суворова, Ленина в сторону площади Победы, - пояснили в горуправе.

Троллейбусы №9 и №17 ходить не будут.

Троллейбусы №3 поедут по сокращенному маршруту - от площади Победы до парка Циолковского и обратно.

Троллейбусы №8 и №10 будут двигаться до площади Московской.

Троллейбусы №18 поедут от КРЛЗ до площади Победы и от Кошелева до площади Мира.

Схема перекрытия.

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