В Калуге движение по Северному обходу откроется 17 сентября

В пятницу, 16 сентября, в Калуге состоится официальное открытие Северного обхода, а движение по дороге будет возможно с субботы. Об этом сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

- Сегодня после официального открытия дорожники завершат все организационные работы: уберут блоки на развязках, временные дорожные знаки, - пояснили в министерстве. - И уже завтра она будет открыта для движения.

Напомним, Северный обход соединит Анненки и Жерело. После его открытия вокруг Калуги появится кольцевая объездная дорога.

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