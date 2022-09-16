В Калуге движение по Северному обходу откроется 17 сентября
В пятницу, 16 сентября, в Калуге состоится официальное открытие Северного обхода, а движение по дороге будет возможно с субботы. Об этом сообщили в министерстве транспорта Калужской области.
- Сегодня после официального открытия дорожники завершат все организационные работы: уберут блоки на развязках, временные дорожные знаки, - пояснили в министерстве. - И уже завтра она будет открыта для движения.
Напомним, Северный обход соединит Анненки и Жерело. После его открытия вокруг Калуги появится кольцевая объездная дорога.
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