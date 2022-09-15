В Калужской области 12 982 водителя оштрафовали за месяц за непристегнутый ремень

За август на дорогах Калужской области камеры зафиксировали 12 982 случая, когда водители не пристегнулись ремнем безопасности. В четверг, 15 сентября, об этом сообщили в региональном центре безопасности дорожного движения.

По сравнению с июлем количество выявленных нарушений выросло почти в два раза.

Напомним, все новые камеры на калужских дорогах могут зафиксировать, был ли автомобилист пристегнут. Штраф за такое нарушение – 1000 рублей.

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