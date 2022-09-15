В Калуге маршруты четырех автобусов изменились из-за перекрытия улицы Московской

С 9 утра в четверг, 15 сентября, в Калуге перекрыли участок улицы Московской между переулком Дальним и улицей Светлой. Из-за этого изменятся маршруты четырех автобусов, сообщили в пресс-службе городской управы.

Объезжать перекрытый участок по улице Дальней будут автобусы № 64(л), №91(л), №94(л) и №98(л).

Напомним, Московскую закрыли из-за работ по реконструкции северного въезда в город. Работы планируется завершить к 21:00 19 сентября.

Схема объезда.

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