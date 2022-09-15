В Козельске частично перекроют железнодорожный переезд 19 сентября

В понедельник, 19 сентября, в Козельске будет ограничено движение на железнодорожном переезде на улице Большой Советской. Об этом сообщили в Московской железной дороге.

На переезде будут ремонтировать асфальт. Для машин оставят только одну полосу.

Ожидается, что ремонт будет вестись с 10:00 до 12:00.

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