В Калуге участок улицы Московской перекроют с 15 по 19 сентября

В Калуге с 9 утра 15 сентября до 21 часов 19 сентября будет перекрыт участок улицы Московской от переулка Дальнего до улицы Светлой. Это связано с работами по реконструкции северного въезда, сообщили в пресс-службе городской управы.

Объехать перекрытый участок можно будет по улице Дальней.

Калужских водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Схема объезда.

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