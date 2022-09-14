В Калуге участок улицы Московской перекроют с 15 по 19 сентября
В Калуге с 9 утра 15 сентября до 21 часов 19 сентября будет перекрыт участок улицы Московской от переулка Дальнего до улицы Светлой. Это связано с работами по реконструкции северного въезда, сообщили в пресс-службе городской управы.
Объехать перекрытый участок можно будет по улице Дальней.
Калужских водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Схема объезда.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!