В Калуге улицу Московскую начнут перекрывать из-за реконструкции северного въезда в город

Из-за реконструкции северного въезда в город в Калуге по ночам будут перекрывать некоторые участки улицы Московской. Во вторник, 13 сентября, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Согласовали временные ограничения движения на участке Московской улицы в ночное время, - отметил он. - Поручил управлению городского хозяйства о них заранее предупредить калужан.

Также глава администрации заявил, что дорожникам нужно ускоряться.

- В первую очередь это касается оперативного выноса кабельной линии и переврезки газовых сетей, - подчеркнул он.

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