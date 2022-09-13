В Калуге 38 водителей поймали с запрещенной тонировкой
Во вторник, 13 сентября, калужская полиция сообщила о результатах рейда на улицах областной столицы.
Инспекторы ГИБДД поймали 38 водителей, которые ехали с запрещенной тонировкой стекол.
Штраф за такое нарушение – 500 рублей. Многие автомобилисты снимали пленку на месте, чтобы машину не арестовали.
Как пояснили в управлении МВД, излишняя тонировка стекол в два-три раза ухудшает видимость, что может быть опасно для пешеходов.
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