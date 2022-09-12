В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 41 130 нарушений
За неделю, со 2 по 8 сентября, в Калужской области камеры зафиксировали 41 130 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 34 352.
3967 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
1277 человек не пристегнулись ремнями.
639 калужан не пропустили пешеходов.
522 – припарковались в запрещенном месте.
343 водителя выехали на встречную полосу.
30 автомобилистов двигались по обочине.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!