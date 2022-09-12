В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 41 130 нарушений

За неделю, со 2 по 8 сентября, в Калужской области камеры зафиксировали 41 130 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 34 352.

3967 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

1277 человек не пристегнулись ремнями.

639 калужан не пропустили пешеходов.

522 – припарковались в запрещенном месте.

343 водителя выехали на встречную полосу.

30 автомобилистов двигались по обочине.

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