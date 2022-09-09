В Калужской области создадут особую экономическую зону для предприятий фармацевтики

В пятницу, 9 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша в Торгово-промышленной палате встретился с представителями бизнеса.

- Планируем создание еще одной особой экономической зоны для развития фармацевтики региона, - рассказал по итогам мероприятия глава региона. - Это лишь одна из ряда экономических новостей со знаком +. Да, ситуация остается сложной. Но в разы лучше, чем было в весенних прогнозах. Вижу это и по настрою наших предпринимателей.

По его словам, продолжается проработка вариантов возобновления работы тех предприятий автопрома, которые ее приостановили.

- Серьезно усилились по диверсификации экономики, - заявил губернатор. - Будем продолжать это делать. Много новых проектов, которые сегодня обсудили. Создание АгроТех Парка в Малоярославецком районе (производство и научно-технологическая деятельность в сфере АПК). Импортозамещающие производства: «МВ Гигиена» (средства женской гигиены), НПФ «Этек ЛТД» (модульные очистные сооружения для сельской местности). Поставил задачи по их проработке и поддержке.

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