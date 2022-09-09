В Калужской области отремонтировали дорогу к мемориальному комплексу «Безымянная Высота»
В Калужской области завершился ремонт дороги от деревни Высокое до мемориального комплекса «Безымянная Высота» в Куйбышевском районе. Об этом сообщил министр транспорта региона Владимир Волочай.
- Работы завершены, приемка состоялась, - рассказал министр. - Новое дорожное покрытие уложено от деревни Высокое до мемориального комплекса. Место знаковое для области и всей страны. Вдвойне приятно, что ремонт завершен в преддверии памятной даты.
Новый асфальт появился на участке в восемь километров.
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